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Волнующее фото Юлии Ефимовой на постели, после которого День Валентина продлится до конца февраля

Волнующее фото Ефимовой на постели, после которого День Валентина продлится до конца февраля
Eurosport

16 мин. назад

Золотая рыбка России умеет себя подать.

Российская пловчиха Юлия Ефимова поздравила поклонников с Днем святого Валентина.

Юлия выложила в инстаграм фото на постели в красно-бежевом купальнике с подписью: «Всем счастливого Дня Валентина».

  • На объединенном чемпионате Европы-2018 по летним видам спорта Ефимова завоевала четыре золотые медали. У нее уже было три золота континентальных первенств.
  • Юлия – трехкратный призер Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, пятикратная чемпионка мира.
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