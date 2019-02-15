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Волнующее фото Юлии Ефимовой на постели, после которого День Валентина продлится до конца февраля
Золотая рыбка России умеет себя подать.
Российская пловчиха Юлия Ефимова поздравила поклонников с Днем святого Валентина.
Юлия выложила в инстаграм фото на постели в красно-бежевом купальнике с подписью: «Всем счастливого Дня Валентина».
- На объединенном чемпионате Европы-2018 по летним видам спорта Ефимова завоевала четыре золотые медали. У нее уже было три золота континентальных первенств.
- Юлия – трехкратный призер Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, пятикратная чемпионка мира.
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