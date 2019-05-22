Олимпийская чемпионка по плаванию из Литвы Рута Мейлутите завершила карьеру после начала разбирательства о пропуске спортсменкой трех допинг-тестов.

«Я готова начать новую главу в жизни. Я всю себя отдавала плаванию, я была в спорте с ранних лет. Теперь я хочу отдохнуть от тяжелого тренировочного режима и лучше узнать мир вокруг себя», – цитирует Мейлутите LRT.

Рута – чемпионка Лондона-2012 на стометровке брассом и чемпионка мира 2013 года.

Мейлутите критиковала Юлию Ефимову за нарушение антидопинговых правил, считая слишком мягким наказание русской пловчихи в 2013 году, а также несправедливым ее оправдание по мельдониевому делу в 2016-м.

Олимпийская чемпионка Мейлутите пропустила 3 допинг-теста и может получить двухлетний бан

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