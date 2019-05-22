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Колесников перенес операцию и может завершить карьеру из-за эмболии вены

Колесников перенес операцию и может завершить карьеру из-за эмболии вены
Eurosport

1 час назад

Ужасные новости для молодой звезды сборной России.

18-летний рекордсмен мира Климент Колесников перенес операцию из-за тромбоза вены руки и эмболии.

Теперь Клименту предстоит долгая реабилитация. Он точно пропустит ЧМ-2019 и существует вероятность завершения спортивной карьеры, сообщает Sports.ru.

  • Колесников – двукратный чемпион мира на короткой воде, трехкратный чемпион Европы и рекордсмен мира на дистанции 50 м на спине.
  • Эмболия – процесс переноса кровью или лимфой частиц (эмболов), не встречающихся в нормальных условиях, и закупорка ими сосудов.
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