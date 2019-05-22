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«Моему здоровью ничего не угрожает». Колесников опроверг информацию о завершении карьеры
Тренер Климента также опроверг появившиеся в СМИ слухи.
Рекордсмен мира по плаванию 18-летний Климент Колесников опроверг информацию о возникших у него проблемах со здоровьем, которые могут заставить его завершить карьеру. Об этом он сообщил ТАСС.
«Я проходил плановое углубленное медицинское обследование. Моему здоровью ничего не угрожает», – сказал Колесников.
Опроверг появившуюся информацию и личный тренер спортсмена Дмитрий Лазарев. «Никакой операции не было, он просто проходил обследование, плановую диспансеризацию», – заявил он.
- Колесников – двукратный чемпион мира на короткой воде, трехкратный чемпион Европы и рекордсмен мира на дистанции 50 м на спине.
- Рекорд мира Климент установил в прошлом году.
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