Рекордсмен мира по плаванию 18-летний Климент Колесников опроверг информацию о возникших у него проблемах со здоровьем, которые могут заставить его завершить карьеру. Об этом он сообщил ТАСС.

«Я проходил плановое углубленное медицинское обследование. Моему здоровью ничего не угрожает», – сказал Колесников.

Опроверг появившуюся информацию и личный тренер спортсмена Дмитрий Лазарев. «Никакой операции не было, он просто проходил обследование, плановую диспансеризацию», – заявил он.

Колесников – двукратный чемпион мира на короткой воде, трехкратный чемпион Европы и рекордсмен мира на дистанции 50 м на спине.

Рекорд мира Климент установил в прошлом году.

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