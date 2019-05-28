Американский пловец Майкл Фелпс рассказал, что обращался за помощью к психотерапевту.

«Я страдал от тревожности и депрессии и задумывался о том, хочу ли я жить дальше. Когда я дошел до этого состояния, я решил обратиться за помощью лицензированного специалиста.

Это решение в конечном итоге спасло мою жизнь. Не нужно ждать, когда до такого дойдет», – написал Фелпс в твиттере.

Фелпс – 23-кратный олимпийский чемпион, абсолютный рекордсмен по количеству наград (28) в истории ОИ.

В детстве Майкл страдал от синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

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