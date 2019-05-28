Российская пловчиха Юлия Ефимова выложила фото с подругой с пляжа El Matado в Малибу.

Девушки на фоне моря держат по два ананаса – каждый около груди. А ветер очень красиво растрепывает их светлые волосы.

Ефимова – пятикратная чемпионка мира и трехкратный призер Олимпийских игр, специализируется на брассе.

Пловчиха тренируется в Лос-Анджелесе (США) у американского тренера Дэвида Сало.

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