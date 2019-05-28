Ефимова с подругой выложили фотографии сочных ананасов. Ну и себя вместе с ними
Русская чемпионка умеет отдыхать.
Российская пловчиха Юлия Ефимова выложила фото с подругой с пляжа El Matado в Малибу.
Девушки на фоне моря держат по два ананаса – каждый около груди. А ветер очень красиво растрепывает их светлые волосы.
- Ефимова – пятикратная чемпионка мира и трехкратный призер Олимпийских игр, специализируется на брассе.
- Пловчиха тренируется в Лос-Анджелесе (США) у американского тренера Дэвида Сало.
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