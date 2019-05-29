Член сборной России по плаванию Юлия Ефимова хорошо проводит время в калифорнийском Малибу. Вместе с подругой она отдыхает на пляже и делает соблазнительные фотографии.

Ефимова выложила в инстаграм снимок, на котором она позирует на фоне океана. Девушка стоит топлес и прикрывает обнаженную грудь двумя ананасами. На первой фотографии она закрыла глаза и подняла голову, на второй – улыбается, так же не глядя в объектив.

Юлия Ефимова – двукратный серебряный призер Олимпийских игр-2016 и обладательница бронзовой медали Олимпиады-2012.

Ефимова владеет всеми рекордами России в женском брассе.

Ефимова с подругой выложили фотографии сочных ананасов. Ну и себя вместе с ними

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