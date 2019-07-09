Итальянский пловец Филиппо Маньини спас 45-летнего мужчину на пляже в Сардинии.

Как сообщает BBC, мужчина по имени Андреа Бенедетто начал тонуть и барахтаться в воде. Его друзья криками привлекли внимание к чрезвычайной ситуации, после чего на помощь утопающему пришел Маньини и продержал его на плаву до тех пор, пока к месту не подоспели спасатели.

Оказалось, что спортсмен спас мужчину нетрадиционной сексуальной ориентации: всего за 2 дня до инцидента Бенедетто женился на своем друге. Мужья вместе плескались на надувном единороге, но Андреа соскочил в воду и у него свело ноги.

Сейчас Маньини 37 лет. В 2004 году он завоевал бронзовую медаль Олимпиады в Афинах.

В 2018 году пловец получил 4-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

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