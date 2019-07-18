Трехкратный олимпийский чемпион по плаванию Сунь Ян сорвал приезд допинг-офицера в дом спортсмена в провинции Чжэцзян. Инцидент произошел в сентябре 2018 года, но обнародована информация была только сейчас.

Во время визита допинг-офицеров мать спортсмена попросила охранника принести молоток в комнату, где Сунь Ян проходил тестирование. Сам пловец сначала согласился сдать только кровь, отказавшись от анализа мочи. Врач сборной Китая предложил Суню разбить пробирки с кровью, чтобы испортить образцы.

Далее допинг-офицер, находившаяся в другой комнате, услышала звук разбившегося стекла. Также Сунь Ян несколько раз уходил из комнаты с согласия контроллера, хотя этого делать нельзя.

Из-за проблем с документацией FINA не предъявило китайскому спортсмену обвинений в нарушении антидопинговых правил, выписав пловцу предупреждение. В команде Суня заявляют, что нарушений не было, сообщает AFP со ссылкой на отчет международной федерации плавания.

Антидопинговая панель FINA заявляла, что Сунь Ян не нарушал правил, это решение пытается обжаловать ВАДА.

Сунь Ян – двукратный чемпион Лондона-2012 и обладатель золота Рио-2016.

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