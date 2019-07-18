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3-кратный чемпион ОИ из Китая разбил молотком допинг-пробы
Кажется, будь на месте Сунь Яна спортсмен из России, последствия были бы другими.
Трехкратный олимпийский чемпион по плаванию Сунь Ян сорвал приезд допинг-офицера в дом спортсмена в провинции Чжэцзян. Инцидент произошел в сентябре 2018 года, но обнародована информация была только сейчас.
Во время визита допинг-офицеров мать спортсмена попросила охранника принести молоток в комнату, где Сунь Ян проходил тестирование. Сам пловец сначала согласился сдать только кровь, отказавшись от анализа мочи. Врач сборной Китая предложил Суню разбить пробирки с кровью, чтобы испортить образцы.
Далее допинг-офицер, находившаяся в другой комнате, услышала звук разбившегося стекла. Также Сунь Ян несколько раз уходил из комнаты с согласия контроллера, хотя этого делать нельзя.
Из-за проблем с документацией FINA не предъявило китайскому спортсмену обвинений в нарушении антидопинговых правил, выписав пловцу предупреждение. В команде Суня заявляют, что нарушений не было, сообщает AFP со ссылкой на отчет международной федерации плавания.
- Антидопинговая панель FINA заявляла, что Сунь Ян не нарушал правил, это решение пытается обжаловать ВАДА.
- Сунь Ян – двукратный чемпион Лондона-2012 и обладатель золота Рио-2016.
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