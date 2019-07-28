Русская пловчиха Юлия Ефимова сравнила двух бывших бойфрендов модели-соотечественницы Ирины Шейк – футболиста Криштиану Роналду и актера Брэдли Купера.

«Кто круче: Брэдли Купер или Криштиану Роналду? Брэдли Купер! Он симпатичнее, это точно», – приводит слова Ефимовой Sport24.

Шейк состояла в отношениях с Роналду с 2010 по 2015 гг., с Купером – с 2015 по 2019 гг.

Пара Шейк-Купер распалась в июне этого года. По слухам, актер теперь встречается с певицей Леди Гагой.

А вот саму Ирину слухи связывают с бывшим мужем Дженнифер Энистон – режиссером, актером и сценаристом Джастином Теру.

Ефимова на чемпионате мира-2019 завоевала золото (200 метров брассом), серебро (100 метров брассов) и бронзу (50 метров брассом).

Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на 5 лет. У его новой девочки, насколько я знаю, такой же»

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