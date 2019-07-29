Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова не исключила завершения карьеры после ближайшей Олимпиады в 2020 году.

«Да, есть чувство, что уже ветеран. Особенно когда почти все составы сменились, а ты еще плаваешь и плаваешь. Пока, слава богу, поменялись не все. Но я чувствую, как поджимают. Мысли по Токио-2020? Выйти замуж и родить детей. Вряд ли я буду выступать в 2024 году в Париже. Посмотрим, конечно. Все может быть. Ничего не планирую. Но точно, если только с очень большим отпуском, на пару лет. Или на три.

Рутина надоела. Эмоционально тяжело. Да и физически. Да и просто зачем это уже надо будет? Что и кому доказывать?» – цитирует Ефимову «Спорт уик-энд».

На ЧМ-2019 Ефимова выиграла полный комплект медалей.

На Олимпиадах Юлия была дважды второй и один раз взяла бронзу.

Ефимова взяла золото, у России – медальный рекорд ЧМ. Но перед Олимпиадой есть проблемы

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