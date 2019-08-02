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Венгерского пловца могут лишить призовых за прикосновение к ягодицам танцовщицы
Суровое наказание.
Венгерского пловца Тамаша Кендереши могут лишить призовых и отстранить от соревнований и сборов из-за обвинений в домогательствах.
Во время чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу Кендереши обвинили в домогательствах из-за прикосновений к ягодицам танцовщицы в ночном клубе.
Как сообщает «Р-Спорт», 22-летнего спортсмена арестовали, допросили и оштрафовали на 2500 долларов, после чего отпустили в Венгрию.
Президент Венгерской федерации плавания Шандор Владар сообщил, что наказание Кендереши еще не определено.
- На ЧМ в Кванджу Кендереши занял последнее место на дистанции 200 метров баттерфляем.
- На Олимпиаде-2016 венгр завоевал на этой дистанции бронзовую медаль.
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