Венгерского пловца Тамаша Кендереши могут лишить призовых и отстранить от соревнований и сборов из-за обвинений в домогательствах.

Во время чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу Кендереши обвинили в домогательствах из-за прикосновений к ягодицам танцовщицы в ночном клубе.

Как сообщает «Р-Спорт», 22-летнего спортсмена арестовали, допросили и оштрафовали на 2500 долларов, после чего отпустили в Венгрию.

Президент Венгерской федерации плавания Шандор Владар сообщил, что наказание Кендереши еще не определено.

На ЧМ в Кванджу Кендереши занял последнее место на дистанции 200 метров баттерфляем.

На Олимпиаде-2016 венгр завоевал на этой дистанции бронзовую медаль.

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