«Шаварш, ты опять не выучил урок? Если сейчас же не пойдешь к доске, поставлю двойку!» – пригрозила Карапетяну строгая учительница русского языка. Великий и могучий не давался армянскому школьнику, и он пошел в контратаку. Шаварш заявил, что если в журнале окажется плохая оценка, то он спрыгнет со второго этажа. Шантаж не сработал, и Карапетян у всех на глазах вышел в окно.

Вопль едва не сошедшей с ума училки стал лучшей наградой для парня. К тому моменту Карапетян несколько лет занимался гимнастикой, обладал отличной координацией и часто прыгал с большой высоты без последствий. В тот день он провернул тот же трюк и после падения притворился мертвым.

Школьник очнулся спустя минуту после рыданий учительницы, приподнялся и, ухмыльнулся: «Ну что, поставите тройку?» Шаварш спокойно пережил поход к директору вместе с родителями, стерпел порку ремнем отца и добился своего. С тех пор к доске его вызывали очень редко.

С возрастом к импульсивности и дерзости у Карапетяна добавилось качество, которое отличало большинство советских людей – неспособность пройти мимо, если посторонний человек попал в беду. В 16 он вытащил из воды человека, когда случайно заметил с 10-метровой вышки в бассейне, что тот плавает лицом вниз. Оказалось, пожилого мужчину прихватила судорога, и стало плохо с сердцем.

К переходу из гимнастики в плавание привела прибавка в росте на 15 сантиметров за одно лето. Шаварш почти сразу показал хорошие результаты – резкий, взрывной, неуступчивый – тренеры прозвали парня Ракетой. «У меня были хорошие перспективы заявить о себе в масштабах СССР, но пробиться в сборную оказалось нереально. Тренер признался, что какой-то чиновник сказал: «Откуда в безводной Армении пловцы? Карапетяна не вызывать», – смирился Шаварш и перешел в подводное плавание.

Этот вид спорта зародился 100 лет назад, когда с изобретением подводных ласт и маски развилась подводная охота и ныряние с задержкой дыхания. В СССР подводный спорт активно развивался под эгидой ДОСААФ. Карапетян мог задерживать дыхание на 5,5 минут без потери двигательной активности – в 1972-м он стал чемпионом Европы, завоевал на соревнованиях во Франции четыре медали и установил два мировых рекорда. В следующие четыре года он взял 41 золото и восемь мировых рекордов.

Карапетян тренировался до черных мушек в глазах. Парня душила обида из-за тех самых слов чиновника, и он пытался доказать, что никогда не смирится с ограничениями. Утром он плавал, а вечером пробегал 20 км с набитым гантелями рюкзаком – и так каждый день. В сентябре 1976-го Шаварш возвращался домой с братом Камо после одного из таких кроссов вокруг ереванского водохранилища. У них на глазах троллейбус №15 неожиданно свернул с дороги, протаранил ограждение и рухнул в воду. К аварии привел конфликт бывшего заключенного, приказавшего водителю остановиться в неположенном месте.

Под воду ушли 92 пассажира, и Шаварш с братом помчались на спасение. Троллейбус упал на дно носом под углом в 20 градусов, и в хвосте салона образовалась воздушная подушка. Благодаря этому люди некоторое время могли дышать. Карапетян нырнул в холодную воду на семь метров, выбил заднее стекло ногой, сильно порезался, но проник внутрь. Он хватал человека, поднимал наверх в лодку с братом и сигал солдатиком обратно. Спортсмен действовал на ощупь: троллейбус при падении поднял ил – видимость оказалась нулевой.

«К месту аварии пришли спасательные катера. Скорые примчались. Больница была рядом, туда доставляли людей без сознания. Кого-то откачали в больнице, кто-то так и не пришел в себя. Так что не я один спасал, нас было много. Я бы вытащил больше людей, но после пробежки на 20 км осталось мало сил», – признался герой. В тот день он поднял на поверхность 46 человек, из которых выжили 20. Жалеет он лишь об одном – во время последнего погружения вытащил вместо человека кресло.

Шаварш нырял бы еще и еще, но ненадолго потерял сознание, и брат с прибывшим на место отцом его не пустили. Едва живого Карапетяна доставили в больницу, а потом и в реанимацию. Он подхватил двустороннее воспаление легких, начался сепсис. Восстановление заняло 45 дней, здоровье сильно подкосилось – в легких образовались спайки, из-за которых плохо отходит мокрота. После таких повреждений врачи рекомендовали армянину забыть о плавании, но Шаварш не сдался – спустя два года он вернулся и установил свой 11-й мировой рекорд.

О трагедии на армянском водохранилище и подвиге армянского подводника не написали ни строчки в советских газетах. Как не сообщили ничего о другом ужасном событии в сентябре 1976-го, когда летчик Серков протаранил на самолете пятиэтажку в Новосибирске – хотел отомстить ушедшей от него жене. По телевизору в СССР рассказывали лишь об увеличении надоев и крутых урожаях, поэтому о подвиге Карапетяна узнали лишь в эпоху гласности в середине 80-х. После статьи в «Московском комсомольце» он получил 75 тысяч писем.

К тому моменту армянский Черный плащ совершил еще один подвиг. В 1985-м в Спортивно-концертном комплексе в Ереване произошел пожар. Карапетян проходил мимо и тушил пламя вместе с пожарными. Он проник в здание, устранил очаг возгорания, но надышался угарным газом и получил многочисленные травмы. Его вынесли из комплекса без сознания и положили на тротуаре – думали, что уже не жилец. Повезло, что прохожий нащупал пульс и отвез в больницу быстрее, чем приехала скорая.

После развала Союза Карапетян переехал в Москву и открыл цех по производству обуви маленьких и больших размеров и магазин для людей с ограниченными возможностями. Он хорошо зарабатывает и тренирует сына, который тоже увлекся плаванием. О главной миссии в жизни – спасать людей – он тоже не забывает.

Шаварш КарапетянGetty Images

Несколько лет назад в квартиру Шаварша постучала соседка – у ее пятилетнего сына начался приступ эпилепсии и малыш проглотил язык. С помощью деревянной ложки Карапетян разжал челюсти и спас ребенка. Если бы учительница по русскому знала, каким человеком вырастет ее ученик, то ставила бы ему одни пятерки.

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