27 августа в Красноярске скончался Николай Петшак, чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде, участник заплыва через Берингов пролив.

О трагедии информирует министертво спорта Красноярского края. Причиной смерти называют несчастный случай во время тренировки: 64-летний Петшак утонул в Енисее. «Министерство спорта Красноярского края и вся спортивная общественность региона выражают слова соболезнования родным и близким Николая Леонардовича», – говорится в заявлении.

Петшак занимался холодовым плаванием более 40 лет.

В 1994 году он установил мировой рекорд по нахождению в холодной воде, в 2012 году стал чемпионом мира.

(Фото: официальный сайт министерства спорта Красноярского края)

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