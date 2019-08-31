Чарующие глаза Ефимовой, взгляд которой прожигает душу даже сквозь экран
Открытка на последние дни лета от чемпионки мира.
Российская пловчиха Юлия Ефимова выложила фото, которым можно любоваться даже при отсутствии в кадре великолепной фигуры спортсменки.
«Всем хорошего дня», – подписала Ефимова селфи крупным планом.
- На чемпионате мира-2019 в корейском Кванджу Юлия выиграла три медали, в том числе золото на 200-метровке брассом.
- Всего на счету Ефимовой шесть побед на чемпионатах мира и три медали Олимпийский игр (два серебра и бронза).
Ефимова взяла золото, у России – медальный рекорд ЧМ. Но перед Олимпиадой есть проблемы
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