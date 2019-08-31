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Чарующие глаза Ефимовой, взгляд которой прожигает душу даже сквозь экран

Чарующие глаза Ефимовой, взгляд которой прожигает душу даже сквозь экран
Eurosport

21 мин. назад

Открытка на последние дни лета от чемпионки мира.

Российская пловчиха Юлия Ефимова выложила фото, которым можно любоваться даже при отсутствии в кадре великолепной фигуры спортсменки.

«Всем хорошего дня», – подписала Ефимова селфи крупным планом.

  • На чемпионате мира-2019 в корейском Кванджу Юлия выиграла три медали, в том числе золото на 200-метровке брассом.
  • Всего на счету Ефимовой шесть побед на чемпионатах мира и три медали Олимпийский игр (два серебра и бронза).

Ефимова взяла золото, у России – медальный рекорд ЧМ. Но перед Олимпиадой есть проблемы

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