17-летнюю пловчиху дисквалифицировали за слишком открытый купальник

17-летняя пловчиха из Аляски была дисквалифицирована за недостаточно закрытый купальник, хотя на самом деле проблема была в ином.

По информации The Sun, Брекинн Уиллис сняли с соревнований, когда она выиграла стометровку вольным стилем на школьном турнире. Комиссия постановила, что девушка слишком сильно оголила ягодицы, чтобы намеренно привлечь к себе внимание с сексуальным подтекстом.

Сама спортсменка утверждает, что купальник натирал и доставлял неудобства, и поэтому она загнула его по краям. Примечательно, что две предыдущих дисциплины Брекинн плыла в том же купальнике, как и следующую – эстафету. Никаких санкций не последовало.

Организаторов соревнований обвинили в расизме и сексизме, так как Уиллис была единственной участницей смешанной расы.

У школьного совета Аляски есть правило о размере купальников.

Венгерского пловца могут лишить призовых за прикосновение к ягодицам танцовщицы

Качай приложение Eurosport для iOS и Android