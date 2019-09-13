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Ефимова намекнула, что встречается с олимпийским чемпионом по пятиборью

Ефимова намекнула, что встречается с олимпийским чемпионом по пятиборью
Eurosport

28 мин. назад

Александр Лесун завоевал сердечко Юлии.

Российская пловчиха Юлия Ефимова намекнула, что встречается с российским пятиборцем Александром Лесуном.

Ефимова опубликовала в инстасторис видео, где Лесун катает ее на лодке по реке Дон и параллельно наливает в бокал шампанское.

Ранее 29-летняя Ефимова рассказала, что после Олимпиады-2020 в Токио планирует стать мамой. «Мысли по Токио-2020? Выйти замуж и родить детей. Вряд ли я буду выступать в 2024 году в Париже», – отметила Юлия.

  • Ефимова – трехкратный призер Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы.
  • Лесун в 2016 году выиграл золото Олимпиады, многократно побеждал на чемпионатах мира и Европы.

Чарующие глаза Ефимовой, взгляд которой прожигает душу даже сквозь экран

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