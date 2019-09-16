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Искрящееся фото Ефимовой в купальнике и ласковых объятиях прибоя

Искрящееся фото Ефимовой в купальнике и ласковых объятиях прибоя
Eurosport

51 мин. назад

Юлия Ефимова выложила фото на пляже.

Российская пловчиха Юлия Ефимова выложила в инстаграм фотографию на пляже.

Юлия с довольным видом позирует на фоне прибоя.

Ранее 29-летняя Ефимова рассказала, что после Олимпиады-2020 в Токио планирует стать мамой. Недавно стало известно, что Юлия встречается с российским пятиборцем Александром Лесуном.

  • Ефимова – трехкратный призер Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы.
  • Лесун в 2016 году выиграл золото Олимпиады, многократно побеждал на чемпионатах мира и Европы.
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