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Искрящееся фото Ефимовой в купальнике и ласковых объятиях прибоя
Юлия Ефимова выложила фото на пляже.
Российская пловчиха Юлия Ефимова выложила в инстаграм фотографию на пляже.
Юлия с довольным видом позирует на фоне прибоя.
Ранее 29-летняя Ефимова рассказала, что после Олимпиады-2020 в Токио планирует стать мамой. Недавно стало известно, что Юлия встречается с российским пятиборцем Александром Лесуном.
- Ефимова – трехкратный призер Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы.
- Лесун в 2016 году выиграл золото Олимпиады, многократно побеждал на чемпионатах мира и Европы.
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