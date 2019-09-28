Российская пловчиха Юлия Ефимова поделилась отношением к Олимпийским играм.

«Я уже знаю, что такое Олимпиада. Игры в Токио будут для меня четвертыми. Каждый раз это разные испытания, разные люди. Вроде и соревнуешься с одними и теми же соперниками. Все нормально идет, а на Игры приезжаешь, а там еще десятки новых спортсменов, которые как-то попадают в призы или даже выигрывают. Самое интересное, что потом они исчезают. Это Олимпиада.

Сомневаюсь, что я поеду на Олимпийские игры 2024 года. Для меня каждая Олимпиада была последней. Не знаю, если бы я выиграла на своих первых Играх, осталась бы я в плавании или нет. Все время была какая-то незаконченная история. В Рио после того, как вылезла из бассейна, проплыв финал на 200 метров, сказала: «Мы едем в Токио», – цитирует 27-летнюю Ефимову «Чемпионат».

Сборную России могут не допустить к Олимпиаде-2020 из-за махинаций с данными московской антидопинговой лаборатории.

У Ефимовой – два олимпийских серебра и одна бронза, но нет золота.

На ЧМ-2019 Юлия собрала полный комплект медалей.

Ефимова взяла золото, у России – медальный рекорд ЧМ. Но перед Олимпиадой есть проблемы

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