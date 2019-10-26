Getty Images
Ефимова в купальнике на Малибу – не фото, а сплошное наслаждение
Юлия снова будоражит подписчиков.
Российская пловчиха Юлия Ефимова выложила обворожительное фото из отпуска, который проводит на Малибу
«А на Малибу небо еще синее», – подписала публикацию 27-летняя спортсменка. На фото Юлия позирует в красном купальнике с рисунком.
- Ефимова – шестикратная чемпионка мира на дистанциях брассом.
- На ЧМ-2019 она завоевала золото на 200-метровке, серебро на 100-метровке и бронзу на 50 метрах.
- У Юлии пока нет олимпийского золота.
Ефимова: «Сомневаюсь, что поеду на Олимпиаду 2024 года»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте