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Ефимова в купальнике на Малибу – не фото, а сплошное наслаждение

Ефимова в купальнике на Малибу – не фото, а сплошное наслаждение
Eurosport

46 мин. назад

Юлия снова будоражит подписчиков.

Российская пловчиха Юлия Ефимова выложила обворожительное фото из отпуска, который проводит на Малибу

«А на Малибу небо еще синее», – подписала публикацию 27-летняя спортсменка. На фото Юлия позирует в красном купальнике с рисунком.

  • Ефимова – шестикратная чемпионка мира на дистанциях брассом.
  • На ЧМ-2019 она завоевала золото на 200-метровке, серебро на 100-метровке и бронзу на 50 метрах.
  • У Юлии пока нет олимпийского золота.

Ефимова: «Сомневаюсь, что поеду на Олимпиаду 2024 года»

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