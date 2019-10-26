Российская пловчиха Юлия Ефимова выложила обворожительное фото из отпуска, который проводит на Малибу

«А на Малибу небо еще синее», – подписала публикацию 27-летняя спортсменка. На фото Юлия позирует в красном купальнике с рисунком.

Ефимова – шестикратная чемпионка мира на дистанциях брассом.

На ЧМ-2019 она завоевала золото на 200-метровке, серебро на 100-метровке и бронзу на 50 метрах.

У Юлии пока нет олимпийского золота.

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