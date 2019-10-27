В Челябинске состоялся чемпионат МВД по плаванию – полицейские участвовали в заплывах прямо в служебной форме.

Видео одного из заплывов появилось в группе «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте», а после перекочевало в твиттер. «Нафига они плывут в форме? Кто это придумал? Это же просто абсурд и издевательство над сотрудниками. Хорошо, что не заставили в зимней плыть», – написал сотрудник штаба Алексея Навального Илья Пахомов.

Чемпионат МВД по плаванию проходил в течение пяти дней.

Пловцы были разбиты на две группы. В первой группе победили пловцы из ГУ МВД РФ по Московской области, во второй – представители Вологодской области.

Ефимова в купальнике на Малибу – не фото, а сплошное наслаждение

Качай приложение Eurosport для iOS или Android