Ефимова нарядилась в зомби-русалку на Хэллоуин. Только посмотри на нее!
Так же интересно, как фото в купальнике.
Российская пловиха Юлия Ефимова поразила креативным образом к Хэллоуину.
27-летняя спортсменка нарядилась в костюм русалки-зомби и отправилась на концерт группы «Blink-182», а также побывала на аллее славы в Голливуде. Листай карусель!
- Ефимова – шестикратная чемпионка мира на дистанциях брассом.
- На ЧМ-2019 она завоевала золото на 200-метровке, серебро на 100-метровке и бронзу на 50 метрах.
- У Юлии пока нет олимпийского золота.
Ефимова в купальнике на Малибу – не фото, а сплошное наслаждение
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