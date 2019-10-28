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Ефимова нарядилась в зомби-русалку на Хэллоуин. Только посмотри на нее!

Ефимова нарядилась в зомби-русалку на Хэллоуин. Только посмотри на нее!
Eurosport

1 час назад

Так же интересно, как фото в купальнике.

Российская пловиха Юлия Ефимова поразила креативным образом к Хэллоуину.

27-летняя спортсменка нарядилась в костюм русалки-зомби и отправилась на концерт группы «Blink-182», а также побывала на аллее славы в Голливуде. Листай карусель!

  • Ефимова – шестикратная чемпионка мира на дистанциях брассом.
  • На ЧМ-2019 она завоевала золото на 200-метровке, серебро на 100-метровке и бронзу на 50 метрах.
  • У Юлии пока нет олимпийского золота.

Ефимова в купальнике на Малибу – не фото, а сплошное наслаждение

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