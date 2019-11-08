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Бесподобная Ефимова сияет ярче солнца на пляже в Калифорнии
Русская пловчиха сменила Малибу на пляжи Калифорнии.
Российская пловчиха Юлия Ефимова выложила очередное обворожительное фото из отпуска. На этот раз Юлия понежилась на бархатном песочке одного из пляжей Лос-Анджелеса.
На фото Ефимова позирует в белом купальнике, который классно контрастирует с ее шоколадным загаром.
- Ефимова – шестикратная чемпионка мира на дистанциях брассом.
- На ЧМ-2019 она завоевала золото на 200-метровке, серебро на 100-метровке и бронзу на 50 метрах.
- У Юлии пока нет олимпийского золота.
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