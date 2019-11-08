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Бесподобная Ефимова сияет ярче солнца на пляже в Калифорнии

Бесподобная Ефимова сияет ярче солнца на пляже в Калифорнии
Eurosport

32 мин. назад

Русская пловчиха сменила Малибу на пляжи Калифорнии.

Российская пловчиха Юлия Ефимова выложила очередное обворожительное фото из отпуска. На этот раз Юлия понежилась на бархатном песочке одного из пляжей Лос-Анджелеса.

На фото Ефимова позирует в белом купальнике, который классно контрастирует с ее шоколадным загаром.

  • Ефимова – шестикратная чемпионка мира на дистанциях брассом.
  • На ЧМ-2019 она завоевала золото на 200-метровке, серебро на 100-метровке и бронзу на 50 метрах.
  • У Юлии пока нет олимпийского золота.
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