Российская пловчиха Юлия Ефимова выложила очередное обворожительное фото из отпуска. На этот раз Юлия понежилась на бархатном песочке одного из пляжей Лос-Анджелеса.

На фото Ефимова позирует в белом купальнике, который классно контрастирует с ее шоколадным загаром.

Ефимова – шестикратная чемпионка мира на дистанциях брассом.

На ЧМ-2019 она завоевала золото на 200-метровке, серебро на 100-метровке и бронзу на 50 метрах.

У Юлии пока нет олимпийского золота.

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