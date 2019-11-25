Российская пловчиха Юлия Ефимова порадовала поклонников новым селфи с пляжного отдыха.

Пока в России холода и стужи, Юлия нежится на песочке где-то за границей – ну а какая пловчиха откажется от того, чтобы позагорать у воды? Этому факту рады и фанаты Ефимовой, которые получают тонну будоражащего контента.

Ефимова – трехкратный призер Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, 6-кратная чемпионка мира, 7-кратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России.

Бесподобная Ефимова сияет ярче солнца на пляже в Калифорнии

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