Богиня русского плавания Юлия Ефимова снова проявилась в инстаграме и порадовала подписчиков ярким фото.

Спортсменка выложила фотографию с отдыха на пляже, подписав его: «Зима настала незаметно!❄️ Будем греться картинками и воспоминаниями».

Ефимова – шестикратная чемпионка мира на дистанциях брассом.

На ЧМ-2019 она завоевала золото на 200-метровке, серебро на 100-метровке и бронзу на 50 метрах.

У Юлии пока нет олимпийского золота.

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