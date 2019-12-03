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Настигла зима? Погрейся о горяченное фото Ефимовой на пляже

Настигла зима? Погрейся о горяченное фото Ефимовой на пляже
Eurosport

15 мин. назадОбновлено 8 мин. назад

Слышите звук кипения крови?

Богиня русского плавания Юлия Ефимова снова проявилась в инстаграме и порадовала подписчиков ярким фото.

Спортсменка выложила фотографию с отдыха на пляже, подписав его: «Зима настала незаметно!❄️ Будем греться картинками и воспоминаниями».

  • Ефимова – шестикратная чемпионка мира на дистанциях брассом.
  • На ЧМ-2019 она завоевала золото на 200-метровке, серебро на 100-метровке и бронзу на 50 метрах.
  • У Юлии пока нет олимпийского золота.
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