Российская пловчиха Юлия Ефимова иронично отреагировала на санкции ВАДА против российского спорта.

Спортсменка выложила в инстасториз кадр из фильма «Джентльмены удачи» с шуткой, обыгрывающей экипировку нейтральных спортсменов из России на Олимпиаде в Пхёнчхане. «Когда-нибудь за свой юмор, иронию и сарказм я попаду в ад... Но я не знаю, как бы выжила без этого! Поэтому ловите!» – подписала пост Юлия.

Российские спортсмены в ближайшие четыре года выступят на ЧМ и ОИ под нейтральным флагом.

Ефимова – шестикратная чемпионка мира на дистанциях брассом.

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