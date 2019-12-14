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«За свой юмор, иронию и сарказм я попаду в ад». Ефимова посмеялась над санкциями ВАДА

«За свой юмор, иронию и сарказм я попаду в ад». Ефимова посмеялась над санкциями ВАДА
Eurosport

1 час назад

Спортсменка везде найдет повод для оптимизма.

Российская пловчиха Юлия Ефимова иронично отреагировала на санкции ВАДА против российского спорта.

Спортсменка выложила в инстасториз кадр из фильма «Джентльмены удачи» с шуткой, обыгрывающей экипировку нейтральных спортсменов из России на Олимпиаде в Пхёнчхане. «Когда-нибудь за свой юмор, иронию и сарказм я попаду в ад... Но я не знаю, как бы выжила без этого! Поэтому ловите!» – подписала пост Юлия.

  • Российские спортсмены в ближайшие четыре года выступят на ЧМ и ОИ под нейтральным флагом.
  • Ефимова – шестикратная чемпионка мира на дистанциях брассом.

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