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«За свой юмор, иронию и сарказм я попаду в ад». Ефимова посмеялась над санкциями ВАДА
Спортсменка везде найдет повод для оптимизма.
Российская пловчиха Юлия Ефимова иронично отреагировала на санкции ВАДА против российского спорта.
Спортсменка выложила в инстасториз кадр из фильма «Джентльмены удачи» с шуткой, обыгрывающей экипировку нейтральных спортсменов из России на Олимпиаде в Пхёнчхане. «Когда-нибудь за свой юмор, иронию и сарказм я попаду в ад... Но я не знаю, как бы выжила без этого! Поэтому ловите!» – подписала пост Юлия.
- Российские спортсмены в ближайшие четыре года выступят на ЧМ и ОИ под нейтральным флагом.
- Ефимова – шестикратная чемпионка мира на дистанциях брассом.
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