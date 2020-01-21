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В самый большой бассейн на Северном Кавказе перестали пускать женщин из-за жалоб мужчин

В самый большой бассейн на Северном Кавказе перестали пускать женщин из-за жалоб мужчин
Eurosport

1 час назад

Мужчинам было неловко при виде дам в купальниках.

20 января дагестанский спортивно-развлекательный комплекс «Анжи Арена» в Каспийске запретил женщинам посещать свой бассейн, сообщает «Медуза».

Одна из посетительниц бассейна рассказала, что раньше ходила туда вместе с супругом, а теперь – не может. Введенный запрет женщина связывает с возможными жалобами мужчин на то, что им «неприятно находиться в одном помещении с женщинами в купальниках».

Eurosport
  • 50-метровый бассейн «Анжи Арены» – самый большой на Северном Кавказе.
  • Запрет на посещение бассейна женщинами нарушает Конвенцию ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Россия ратифицировала данную Конвенцию.

(Скриншот: комментарии в инстаграме «Анжи Арены» )

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