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Огнедышащий – это слово описывает не только драконов, но и новый снимок из инсты Ефимовой

Огнедышащий – это слово описывает не только драконов, но и новый снимок из инсты Ефимовой
Eurosport

8 мин. назад

Юлия отдыхает перед подготовкой к Токио.

Российская пловчиха Юлия Ефимова порадовала подписчиков новой откровенной фотографией.

Юлия выложила в инстасторис снимок в купальнике со следующей подписью: «Когда новые купальники уже пришли, а погода подводит».

  • Ефимова – трехкратный призер Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, 6-кратная чемпионка мира, 7-кратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России.
  • В 2020 году Юлия должна выступить на Олимпийских играх в Токио.

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