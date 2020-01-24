Огнедышащий – это слово описывает не только драконов, но и новый снимок из инсты Ефимовой
Юлия отдыхает перед подготовкой к Токио.
Российская пловчиха Юлия Ефимова порадовала подписчиков новой откровенной фотографией.
Юлия выложила в инстасторис снимок в купальнике со следующей подписью: «Когда новые купальники уже пришли, а погода подводит».
- Ефимова – трехкратный призер Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, 6-кратная чемпионка мира, 7-кратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России.
- В 2020 году Юлия должна выступить на Олимпийских играх в Токио.
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