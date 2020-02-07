Ефимова выложила пленительное фото в купальнике 4-летней давности, но оно не стало хуже
Юлия предлагает вернуться с ней в 2016-й.
Российская пловчиха Юлия Ефимова порадовала подписчиков новым ярким фото в инстаграме.
27-летняя спортсменка одета в белый купальник и позирует спиной. Судя по подписи и хештегу #tbt (ThrowbackThusrsday, назад в четверг), фото сделано четыре года назад. «Рио де Жанейро, февраль 2016. Это был последний спокойный месяц...» – подписала Ефимова фотографию.
Возможно, Юлия имеет в виду то, что позже начались разбирательства по делу о допуске сборной России к Олимпийским играм.
- Ефимова – трехкратный призер Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, 6-кратная чемпионка мира, 7-кратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России.
- В 2020 году Юлия должна выступить на Олимпийских играх в Токио.
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