Российская пловчиха Юлия Ефимова порадовала подписчиков новым ярким фото в инстаграме.

27-летняя спортсменка одета в белый купальник и позирует спиной. Судя по подписи и хештегу #tbt (ThrowbackThusrsday, назад в четверг), фото сделано четыре года назад. «Рио де Жанейро, февраль 2016. Это был последний спокойный месяц...» – подписала Ефимова фотографию.

Возможно, Юлия имеет в виду то, что позже начались разбирательства по делу о допуске сборной России к Олимпийским играм.

Ефимова – трехкратный призер Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, 6-кратная чемпионка мира, 7-кратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России.

В 2020 году Юлия должна выступить на Олимпийских играх в Токио.

Огнедышащий – это слово описывает не только драконов, но и новый снимок из инсты Ефимовой

Подписывайся на нас в инстаграме