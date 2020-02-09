С 3 по 9 февраля в словенском городе Блед прошел чемпионат мира по зимнему плаванию.

Как сообщает сайт «Солевар», всего в чемпионате приняли участие 1042 человека из 36 стран – среди пловцов и пловчих были представители России, США, Аргентины, Германии, Монголии, Скандинавии, Чехии, ЮАР и других стран. Из группы российских участников выделялась 83-летняя жительница Перми Нина Максимова.

По данным «Комсомольской правды», Максимова занимается плаванием с шести лет, зимним плаванием – уже 30 лет. В пермском клубе закаливания и зимнего плавания «Тонус» женщина получила прозвище Золотая бабушка; она регулярно занимает призовые места в соревнованиях по плаванию среди ветеранов.

7 февраля Максимова пришла первой в заплыве на 50 метров вольным стилем, 8 февраля победила на дистанции 25 метров.

Температура воды на соревнованиях по зимнему плаванию в 2020 году составила всего +1°С.

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