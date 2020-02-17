Новое фото Ефимовой с Гавайских островов – фантазия летит вместе с платьем Юлии на ветру
Благодаря шестикратной чемпионке мира на Гавайях зимой +27 градусов.
Пловчиха сборной России Юлия Ефимова поделилась новым снимком в инстаграме.
Спортсменка отдыхает на гавайском острове Оаху. Она повернулась лицом к потрясающему виду на океан и сфотографировалась спиной к кадру. Юлия одета в легкое платье, которое развевается на ветру.
«Blue Hawaii 🦋✨🌬», – подписала фото Ефимова.
- 27-летняя пловчиха – рекордсмен сборной России по медалям чемпионата мира за всю историю.
- На ЧМ-2019 Юлия выиграла полный комплект наград в брассе – бронза на 50 м, серебро на 100 м и золото на 200 м.
Огнедышащий – это слово описывает не только драконов, но и новый снимок из инсты Ефимовой