Пловчиха сборной России Юлия Ефимова поделилась новым снимком в инстаграме.

Спортсменка отдыхает на гавайском острове Оаху. Она повернулась лицом к потрясающему виду на океан и сфотографировалась спиной к кадру. Юлия одета в легкое платье, которое развевается на ветру.

«Blue Hawaii 🦋✨🌬», – подписала фото Ефимова.

27-летняя пловчиха – рекордсмен сборной России по медалям чемпионата мира за всю историю.

На ЧМ-2019 Юлия выиграла полный комплект наград в брассе – бронза на 50 м, серебро на 100 м и золото на 200 м.

Огнедышащий – это слово описывает не только драконов, но и новый снимок из инсты Ефимовой

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме