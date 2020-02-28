Трехкратный олимпийский чемпион Сунь Ян дисквалифицирован на 8 лет за разбитую допинг-пробу

Китайский пловец Сунь Ян дисквалифицирован на восемь лет за повторное нарушение антидопинговых правил.

В 2018 году Сунь Ян отказался от сдачи анализа мочи, а затем в присутствии допинг-офицером молотком разбил контейнер с собственной пробой крови. Международная федерация плавания оправдала спортсмена, но ВАДА потребовало у Спортивного арбитражного суда пересмотреть вердикт. Комиссия установила, что лица, ответственные за взятие допинг-проб, действовали в соответствии с протоколом, а вот 28-летний пловец не смог убедительно обосновать необходимость своих действий.

В 2014 году Сунь Ян получил бан за использование запрещенных препаратов. Тогда он был дисквалифицирован на три месяца. В случае с новым нарушением ВАДА запросила у Спортивного арбитражного суда назначить в качестве наказания от двух до восьми лет дисквалификации – контролирующий орган принял во внимание повторный характер нарушения и отстранил пловца на восемь лет.

«Это несправедливо, я твердо верю в невиновность. Я точно подам апелляцию, чтобы больше людей узнали правду», – цитирует ТАСС 28-летнего спортсмена, решившего оспаривать вердикт.

Срок бана отсчитывается от 28 февраля 2020 года.

Результаты спортсмена до решения Спортивного арбитражного суда не будут аннулированы.

Сунь Ян – олимпийский чемпион Лондона (дважды) и Рио-де-Жанейро.

Огнедышащий – это слово описывает не только драконов, но и новый снимок из инсты Ефимовой

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме