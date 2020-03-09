Новой видео игривой Ефимовой – на ней венок, ожерелье из тропических цветов и почти ничего больше
С каждой публикацией Юлия удивляет все сильнее.
Российская пловчиха Юлия Ефимова выложила волнительное видео в инстаграме.
27-летняя спортсменка позирует на тропическом пляже с венком и ожерельем из экзотических цветов. Одежды на Юлии почти нет. «Ох, что-то будет. Или коротко о моей серьезности», – подписала публикацию Ефимова.
- Ефимова – рекордсмен сборной России по медалям чемпионата мира за всю историю.
- На ЧМ-2019 Юлия выиграла полный комплект наград в брассе – бронза на 50 м, серебро на 100 м и золото на 200 м.
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