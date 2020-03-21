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Ефимова выложила фото без купальника

Ефимова выложила фото без купальника
Eurosport

1 час назад

Но с цветочным венком.

Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала очередной будоражащий снимок с пляжа.

Сейчас Юлия отдыхает на Гавайях – пески именно этого американского штата пригрели пловчиху, пока она позировала для нового фото. «Дух Алоха», – написала Ефимова под снимком.

  • Алоха – распространенное гавайское слово, которое используется в разных языках для обозначения приветствия, прощания и пожелания радости и любви.
  • Ефимова – двукратный серебряный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира.

17-летнюю пловчиху дисквалифицировали за слишком открытый купальник

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