Ефимова выложила фото без купальника
Но с цветочным венком.
Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала очередной будоражащий снимок с пляжа.
Сейчас Юлия отдыхает на Гавайях – пески именно этого американского штата пригрели пловчиху, пока она позировала для нового фото. «Дух Алоха», – написала Ефимова под снимком.
- Алоха – распространенное гавайское слово, которое используется в разных языках для обозначения приветствия, прощания и пожелания радости и любви.
- Ефимова – двукратный серебряный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира.
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