Ефимова показала обжигающую тренировку под лучами яркого солнца
Такие видео точно нужны в эти трудные времена.
Российская пловчиха Юлия Ефимова присоединилась к челленджу «Оставайся дома», который набрал популярность в связи с пандемией коронавируса.
На видео одетая в купальник спортсменка выполняет отжимания на балконе. Ефимова отметила коллег Владимира Морозова и Андрея Никитченко, президента национальной федерации баскетбола Андрея Кириленко, хоккеиста Андрея Миронова и других знакомых, призывая их выполнить челлендж.
«Все, кто хочет, присоединяйтесь!» – написала Юлия.
- 27-летняя Ефимова – двукратный серебряный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира.
- Юлии принадлежит российский рекорд по золоту ЧМ.
Новое видео игривой Ефимовой – на ней венок, ожерелье из тропических цветов и почти ничего больше