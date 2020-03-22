Российская пловчиха Юлия Ефимова присоединилась к челленджу «Оставайся дома», который набрал популярность в связи с пандемией коронавируса.

На видео одетая в купальник спортсменка выполняет отжимания на балконе. Ефимова отметила коллег Владимира Морозова и Андрея Никитченко, президента национальной федерации баскетбола Андрея Кириленко, хоккеиста Андрея Миронова и других знакомых, призывая их выполнить челлендж.

«Все, кто хочет, присоединяйтесь!» – написала Юлия.

27-летняя Ефимова – двукратный серебряный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира.

Юлии принадлежит российский рекорд по золоту ЧМ.

Новое видео игривой Ефимовой – на ней венок, ожерелье из тропических цветов и почти ничего больше

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