Политик Алексей Навальный отреагировал на видео Юлии Ефимовой, на котором она отжимается на балконе.

Пловчиха опубликовала ролик в поддержку акции «Оставайся дома», которая набрала популярность в связи с пандемией коронавируса. «Не могу понять, это она в Саратове или в Уфе? Кто узнает пейзаж? Там за автобазой виден пруд или водохранилище. Скорее всего Уфа», – подписал репост видео Навальный.

27-летняя Ефимова – двукратный серебряный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира.

Юлии принадлежит российский рекорд по золоту ЧМ.

Ефимова показала обжигающую тренировку под лучами яркого солнца

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере