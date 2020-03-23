«Это она в Саратове или в Уфе?» Навальный потроллил Ефимову за домашний карантин в США
Политик считает, что российская спортсменка должна находиться в России.
Политик Алексей Навальный отреагировал на видео Юлии Ефимовой, на котором она отжимается на балконе.
Пловчиха опубликовала ролик в поддержку акции «Оставайся дома», которая набрала популярность в связи с пандемией коронавируса. «Не могу понять, это она в Саратове или в Уфе? Кто узнает пейзаж? Там за автобазой виден пруд или водохранилище. Скорее всего Уфа», – подписал репост видео Навальный.
- 27-летняя Ефимова – двукратный серебряный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира.
- Юлии принадлежит российский рекорд по золоту ЧМ.
Ефимова показала обжигающую тренировку под лучами яркого солнца