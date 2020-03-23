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«Это она в Саратове или в Уфе?» Навальный потроллил Ефимову за домашний карантин в США

«Это она в Саратове или в Уфе?» Навальный потроллил Ефимову за домашний карантин в США
Eurosport

26 мин. назад

Политик считает, что российская спортсменка должна находиться в России.

Политик Алексей Навальный отреагировал на видео Юлии Ефимовой, на котором она отжимается на балконе.

Пловчиха опубликовала ролик в поддержку акции «Оставайся дома», которая набрала популярность в связи с пандемией коронавируса. «Не могу понять, это она в Саратове или в Уфе? Кто узнает пейзаж? Там за автобазой виден пруд или водохранилище. Скорее всего Уфа», – подписал репост видео Навальный.

  • 27-летняя Ефимова – двукратный серебряный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира.
  • Юлии принадлежит российский рекорд по золоту ЧМ.

Ефимова показала обжигающую тренировку под лучами яркого солнца

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