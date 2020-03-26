Ефимова показала, как тренирует заплывы в ванной
Пловчиха не теряет форму во время самоизоляции.
Российская пловчиха Юлия Ефимова выложила видео домашнего купания.
В ролике девушка плещет ногами в наполненной пеной ванной. «Тренировка по плаванию в домашних условиях», – написала Юлия в инстасториз.
- 27-летняя Ефимова – двукратный серебряный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира.
- Юлии принадлежит российский рекорд по золоту ЧМ.
- Из-за пандемии коронавируса большинство спортивных ивентов отменены.
Новое видео игривой Ефимовой – на ней венок, ожерелье из тропических цветов и почти ничего больше