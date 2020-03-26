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Ефимова показала, как тренирует заплывы в ванной

Ефимова показала, как тренирует заплывы в ванной
Eurosport

49 мин. назад

Пловчиха не теряет форму во время самоизоляции.

Российская пловчиха Юлия Ефимова выложила видео домашнего купания.

В ролике девушка плещет ногами в наполненной пеной ванной. «Тренировка по плаванию в домашних условиях», – написала Юлия в инстасториз.

  • 27-летняя Ефимова – двукратный серебряный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира.
  • Юлии принадлежит российский рекорд по золоту ЧМ.
  • Из-за пандемии коронавируса большинство спортивных ивентов отменены.

Новое видео игривой Ефимовой – на ней венок, ожерелье из тропических цветов и почти ничего больше

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