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Эпатажная Ефимова прошлась по беговой дорожке с бокалом вина

Эпатажная Ефимова прошлась по беговой дорожке с бокалом вина
Eurosport

1 час назад

Юлия снова отчитывается о жизни на самоизоляции.

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова выложила эпатажное видео в инстаграм.

В условиях карантина 27-летняя спортсменка шагает на установленной дома беговой дорожке и пьет при этом вино. Тренажер Юлия собрала сама вместе с подругой – из-за пандемии коронавируса работники магазина ограничились доставкой покупки до дома.

  • Ефимова – двукратный серебряный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира.
  • Юлии принадлежит российский рекорд по золотым медалям чемпионатов мира.

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