Эпатажная Ефимова прошлась по беговой дорожке с бокалом вина
Юлия снова отчитывается о жизни на самоизоляции.
Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова выложила эпатажное видео в инстаграм.
В условиях карантина 27-летняя спортсменка шагает на установленной дома беговой дорожке и пьет при этом вино. Тренажер Юлия собрала сама вместе с подругой – из-за пандемии коронавируса работники магазина ограничились доставкой покупки до дома.
- Ефимова – двукратный серебряный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира.
- Юлии принадлежит российский рекорд по золотым медалям чемпионатов мира.
«Это она в Саратове или в Уфе?» Навальный потроллил Ефимову за домашний карантин в США