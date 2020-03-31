Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова выложила эпатажное видео в инстаграм.

В условиях карантина 27-летняя спортсменка шагает на установленной дома беговой дорожке и пьет при этом вино. Тренажер Юлия собрала сама вместе с подругой – из-за пандемии коронавируса работники магазина ограничились доставкой покупки до дома.

Ефимова – двукратный серебряный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира.

Юлии принадлежит российский рекорд по золотым медалям чемпионатов мира.

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