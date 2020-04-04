Российская пловчиха Юлия Ефимова отметила 28-й день рождения обжигающей фотографией с пляжа.

«Что ж, очередные «надцать» лет. И как бы я не старалась скрыть свой день рождения, это уже, увы, невозможно. Спасибо всем большое, как всегда, 1000000 поздравлений и самых лучших пожеланий. Не этот год, так следующий. Вижу цель, иду к ней», – подписала снимок спортсменка, видимо, намекая на перенесенную Олимпиаду.

Ефимова – двукратный серебряный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира.

Юлии принадлежит российский рекорд по золотым медалям чемпионатов мира.

Ефимова показала обжигающую тренировку под лучами яркого солнца

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