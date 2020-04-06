Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова назвала лучшего российского спортсмена и рассказала, какие знаменитости из мира спорта пытались с ней познакомиться.

О спортсмене года в России

«На самом деле, считаю лучшим Овечкина. До того, как сезон приостановили, я видела новости, что он все время забивает. Наверное, он в этом году. С футболом у меня все плохо. Смотрела футбол первый раз в жизни, только когда чемпионат мира проходил в России».

О знакомствах

«Не буду раскрывать все тайны. Многие, из разных стран и из разных видов спорта. Очень много хоккеистов, теннисистов, футболисты были тоже, но не из российских клубов, «Ювентус» вроде, из легкой атлетики тоже», – сказала 28-летняя Ефимова в прямом эфире «Матч ТВ» ВКонтакте.

Ефимова – двукратный серебряный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира.

Юлии принадлежит российский рекорд по золотым медалям чемпионатов мира.

В «Ювентусе» с лета 2018 года выступает Криштиану Роналду.

Ефимова показала обжигающую тренировку под лучами яркого солнца

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме