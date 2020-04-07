На 33-м году жизни скончалась чемпионка России по плаванию 2006 года Ксения Верещагина.

О смерти бывшей спортсменки сообщает ТАСС, ссылаясь на Всероссийскую федерацию плавания. Верещагина умерла после тяжелой продолжительной болезни. РБК уточняет, что трагедия не связана с пандемией коронавируса.

В 2006 году Ксения выиграла чемпионат России на дистанции 200 метров брассом.

На Олимпиадах в Афинах-2004 и Пекине-2008 Верещагина входила в состав сборной России.

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