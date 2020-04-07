Eurosport
На 33-м году жизни скончалась чемпионка России по плаванию
Очень ранняя смерть.
На 33-м году жизни скончалась чемпионка России по плаванию 2006 года Ксения Верещагина.
О смерти бывшей спортсменки сообщает ТАСС, ссылаясь на Всероссийскую федерацию плавания. Верещагина умерла после тяжелой продолжительной болезни. РБК уточняет, что трагедия не связана с пандемией коронавируса.
- В 2006 году Ксения выиграла чемпионат России на дистанции 200 метров брассом.
- На Олимпиадах в Афинах-2004 и Пекине-2008 Верещагина входила в состав сборной России.
82-летняя мать Гвардиолы скончалась от коронавируса