Российская пловчиха Юлия Ефимова не дает стопроцентной гарантии, что выступит на Олимпийских играх в Токио, которые из-за пандемии коронавируса перенесены с 2020 года на 2021-й.

«Обещать ничего не могу, это спорт. Куча факторов. Можно ногу сломать перед соревнованиями, и все. На данный момент настрой у меня хороший, боевой. Новость об Олимпиаде перенесла, конечно, тяжеловато. Потому что думала, что это будет последний год и последние Олимпийские игры.

Я практически вернула свою лучшую форму, и так все случилось. Конечно, тяжело. Но я нахожу позитив в любой ситуации. Еще год? Ну, попробую еще год», – сказала 28-летняя Ефимова в прямом эфире инстаграма, отвечая на вопрос подписчика.

Ефимова – двукратный серебряный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира.

Юлии принадлежит российский рекорд по золотым медалям чемпионатов мира.

Ефимова показала обжигающую тренировку под лучами яркого солнца

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме