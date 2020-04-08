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Ефимова допустила, что не выступит на Олимпиаде в Токио
Спорт непредсказуем, в России – тем более.
Российская пловчиха Юлия Ефимова не дает стопроцентной гарантии, что выступит на Олимпийских играх в Токио, которые из-за пандемии коронавируса перенесены с 2020 года на 2021-й.
«Обещать ничего не могу, это спорт. Куча факторов. Можно ногу сломать перед соревнованиями, и все. На данный момент настрой у меня хороший, боевой. Новость об Олимпиаде перенесла, конечно, тяжеловато. Потому что думала, что это будет последний год и последние Олимпийские игры.
Я практически вернула свою лучшую форму, и так все случилось. Конечно, тяжело. Но я нахожу позитив в любой ситуации. Еще год? Ну, попробую еще год», – сказала 28-летняя Ефимова в прямом эфире инстаграма, отвечая на вопрос подписчика.
- Ефимова – двукратный серебряный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира.
- Юлии принадлежит российский рекорд по золотым медалям чемпионатов мира.
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