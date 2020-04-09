Российская пловчиха Юлия Ефимова показала подписчикам, как можно поддерживать форму во время карантина, пока все бассейны и плавательные центры временно закрыты.

«Плаваем ну суше или кухне. Все новое – это хорошо забытое старое. Ловите несколько упражнений для плавания на суше, так сказать. Не грустите и не болейте. P. S. Плаваю я лучше, чем говорю и снимаю видео. Да и на суше так себе – зато всегда на позитиве», – написала Ефимова в инстаграме, опубликовав видео с упражнениями.

Ефимова – трехкратный призер Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, 6-кратная чемпионка мира, 7-кратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России.

Эпатажная Ефимова прошлась по беговой дорожке с бокалом вина

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