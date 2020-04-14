Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, что вынуждена съехать из дома, который снимала, а в ее новом жилье будет бассейн.

«Нас тут из дома выселяют. Я осталась тут дольше, чем планировала, ведь должна была давно уехать на чемпионат России. Они (арендаторы) продержали нас сколько могли, теперь мы нашли другой дом, переезжаем уже в дом с бассейном. Он небольшой, но мне важно чувство воды», – цитирует Ефимову РИА «Новости».

Ефимова тренируется в США и во время пандемии коронавируса находится на карантине в Калифорнии.

Ефимова – трехкратный призер Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, 6-кратная чемпионка мира, 7-кратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России.

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