Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала, как сменила российского тренера Ирину Вятчанину на американца Дейва Сало и переехала в США.

«О переезде я не пожалела ни разу. В тот момент у меня было такое состояние: либо совсем бросаю плавание, либо что-то меняю. Причем с этим ощущением я прожила не один год. Отношения с Ириной Германовной всегда были непростыми. Мы часто конфликтовали – двум женщинам сложно ужиться. Возможно, все получилось не очень красиво. И для Ирины Германовны мой отъезд выглядел, как побег, предательство, но тогда я просто не могла поступить по-другому.

Тренер, конечно, должен быть авторитетом, но не должен постоянно кричать и унижать спортсменов. А у нас так заведено: «Я тренер, и я тебя сделал, ты без меня – никто и ничто». Первое, что я услышала от Дейва Сало после переезда: «Ты поплывешь у любого тренера, потому что ты талантливая».

Со временем я и сама начала в это верить. Конечно, не сразу. Раньше я выходила на старт и все время боялась, что мои соперницы окажутся лучше меня. После переезда эти страхи исчезли», – цитирует 28-летнюю Ефимову Sport24.

Помимо шести золотых медалей ЧМ, Ефимова имеет два серебра Олимпиады.

Во время пандемии коронавируса Юлия находится на карантине в Калифорнии.

«Нас тут выселяют». Ефимова переезжает в дом с бассейном

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме