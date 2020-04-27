Плавание

«Так солнечно в Лос-Анджелесе». Новое жаркое фото Ефимовой в купальнике

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Юлия ЕфимоваЮлия Ефимова

Юлия Ефимова

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
3 часов назад

Юлия наконец-то выставила любимый подписчиками контент.

Российская пловчиха Юлия Ефимова поделилась очередным жарким фото в купальнике.

«Так солнечно в Лос-Анджелесе», – подписала публикацию 28-летняя спортсменка. Юлия позирует в ванной напротив зеркала, она одета в купальник с красным верхом и черным низом.

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  • Ефимова – двукратный серебряный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира.
  • Юлии принадлежит российский рекорд по золотым медалям чемпионатов мира.

Ефимова показала обжигающую тренировку под лучами яркого солнца

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