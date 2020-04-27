Юлия Ефимова
Фото: Instagram
Юлия наконец-то выставила любимый подписчиками контент.
Российская пловчиха Юлия Ефимова поделилась очередным жарким фото в купальнике.
«Так солнечно в Лос-Анджелесе», – подписала публикацию 28-летняя спортсменка. Юлия позирует в ванной напротив зеркала, она одета в купальник с красным верхом и черным низом.
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- Ефимова – двукратный серебряный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира.
- Юлии принадлежит российский рекорд по золотым медалям чемпионатов мира.
Ефимова показала обжигающую тренировку под лучами яркого солнца
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