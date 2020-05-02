Юлия Ефимова
Фото: Instagram
Уже заждались новых фото.
Российская пловчиха Юлия Ефимова снова скрасила карантинные будни болельщиков, показавшись подписчикам в купальнике.
«С кровати сразу в бассейн. И обратно», – подписала публикацию 28-летняя спортсменка. Юлия показала вид из окна на бассейн, в котором поддерживает форму, и, конечно же, новый купальник в синих тонах.
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- Ефимова – двукратный серебряный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира.
- Юлии принадлежит российский рекорд по золотым медалям чемпионатов мира.
- В 2020 году летняя Олимпиада не состоится из-за пандемии коронавируса.
«Так солнечно в Лос-Анджелесе». Новое жаркое фото Ефимовой в купальнике
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