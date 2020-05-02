Плавание

«С кровати сразу в бассейн». Лучезарная Ефимова опять позирует в купальнике

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Юлия Ефимова

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
2 часов назад

Уже заждались новых фото.

Российская пловчиха Юлия Ефимова снова скрасила карантинные будни болельщиков, показавшись подписчикам в купальнике.

«С кровати сразу в бассейн. И обратно», – подписала публикацию 28-летняя спортсменка. Юлия показала вид из окна на бассейн, в котором поддерживает форму, и, конечно же, новый купальник в синих тонах.

Плавание

«Так солнечно в Лос-Анджелесе». Новое жаркое фото Ефимовой в купальнике

27/04/2020 В 06:18
  • Ефимова – двукратный серебряный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира.
  • Юлии принадлежит российский рекорд по золотым медалям чемпионатов мира.
  • В 2020 году летняя Олимпиада не состоится из-за пандемии коронавируса.

«Так солнечно в Лос-Анджелесе». Новое жаркое фото Ефимовой в купальнике

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Плавание

«Возможно, получилось не очень красиво, но я не жалею». Ефимова – о переезде в США

15/04/2020 В 13:40
Плавание

«Нас тут выселяют». Ефимова переезжает в дом с бассейном

14/04/2020 В 20:55
По теме
ПлаваниеЮлия Ефимова
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Последние видео

Тренды

Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материал«Так солнечно в Лос-Анджелесе». Новое жаркое фото Ефимовой в купальнике
Следующий материалОлимпийский чемпион Зуб подписал контракт с «Оттавой»