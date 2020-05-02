Уже заждались новых фото.

Российская пловчиха Юлия Ефимова снова скрасила карантинные будни болельщиков, показавшись подписчикам в купальнике.

«С кровати сразу в бассейн. И обратно», – подписала публикацию 28-летняя спортсменка. Юлия показала вид из окна на бассейн, в котором поддерживает форму, и, конечно же, новый купальник в синих тонах.

Плавание «Так солнечно в Лос-Анджелесе». Новое жаркое фото Ефимовой в купальнике 27/04/2020 В 06:18

Ефимова – двукратный серебряный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира.

Юлии принадлежит российский рекорд по золотым медалям чемпионатов мира.

В 2020 году летняя Олимпиада не состоится из-за пандемии коронавируса.

«Так солнечно в Лос-Анджелесе». Новое жаркое фото Ефимовой в купальнике

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