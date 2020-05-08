Юлия Ефимова
Фото: Instagram
Юлия расслабилась после карантинной тренировки.
Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова порадовала подписчиков новой солнечной фотографией в купальнике.
28-летняя спортсменка раскинулась на надувном матрасе в бассейне в оранжевом купальнике. «Пост-тренировочное настроение», – подписала публикацию Юлия.
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- Ефимова – двукратный серебряный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира.
- Юлии принадлежит российский рекорд по золотым медалям чемпионатов мира.
- В 2020 году летняя Олимпиада не состоится из-за пандемии коронавируса.
«Так солнечно в Лос-Анджелесе». Новое жаркое фото Ефимовой в купальнике
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