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Юлия расслабилась после карантинной тренировки.

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова порадовала подписчиков новой солнечной фотографией в купальнике.

28-летняя спортсменка раскинулась на надувном матрасе в бассейне в оранжевом купальнике. «Пост-тренировочное настроение», – подписала публикацию Юлия.

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Ефимова – двукратный серебряный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира.

Юлии принадлежит российский рекорд по золотым медалям чемпионатов мира.

В 2020 году летняя Олимпиада не состоится из-за пандемии коронавируса.

«Так солнечно в Лос-Анджелесе». Новое жаркое фото Ефимовой в купальнике

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