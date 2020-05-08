Плавание

Ефимова раскинулась на надувном матрасе в оранжевом купальнике – скорее кликай

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Юлия Ефимова

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
час назад

Юлия расслабилась после карантинной тренировки.

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова порадовала подписчиков новой солнечной фотографией в купальнике.

28-летняя спортсменка раскинулась на надувном матрасе в бассейне в оранжевом купальнике. «Пост-тренировочное настроение», – подписала публикацию Юлия.

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  • Ефимова – двукратный серебряный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира.
  • Юлии принадлежит российский рекорд по золотым медалям чемпионатов мира.
  • В 2020 году летняя Олимпиада не состоится из-за пандемии коронавируса.

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