Плавание

Новая бодрящая Ефимова – на этот раз не в купальнике, а в платье

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Юлия Ефимова

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
42 минут назад

Юлия – солнышко в любом одеянии.

Российская пловчиха Юлия Ефимова побаловала подписчиков очередными снимками в инстаграме.

«Нашла платье среди своих купальников. Жизнь наконец-то возвращается в нормальное русло», – подписала Ефимова фотографии с пляжа Венис в Лос-Анджелесе.

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  • Ефимова – двукратный серебряный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира.
  • Юлии принадлежит российский рекорд по золотым медалям чемпионатов мира.

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