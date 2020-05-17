Юлия Ефимова
Фото: Instagram
Юлия – солнышко в любом одеянии.
Российская пловчиха Юлия Ефимова побаловала подписчиков очередными снимками в инстаграме.
«Нашла платье среди своих купальников. Жизнь наконец-то возвращается в нормальное русло», – подписала Ефимова фотографии с пляжа Венис в Лос-Анджелесе.
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- Ефимова – двукратный серебряный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира.
- Юлии принадлежит российский рекорд по золотым медалям чемпионатов мира.
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