Плавание

Ефимова выложила настолько жаркое фото из бассейна, что перепад температур грозит головокружением

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Юлия Ефимова

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через час

Пловчиха проводит карантин в тепле.

Титулованная российская пловчиха Юлия Ефимова выложила свежайшее ослепительное фото из самоизоляции.

Девушка оседлала надувного розового фламинго в не менее розовом купальнике и отправилась бороздить просторы бассейна.

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А вот бэкстейдж.

  • Ефимова – рекордсмен сборной России по медалям чемпионата мира за всю историю.
  • На ЧМ-2019 Юлия выиграла полный комплект наград в брассе – бронза на 50 м, серебро на 100 м и золото на 200 м.

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