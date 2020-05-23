Юлия Ефимова
Фото: Instagram
Пловчиха проводит карантин в тепле.
Титулованная российская пловчиха Юлия Ефимова выложила свежайшее ослепительное фото из самоизоляции.
Девушка оседлала надувного розового фламинго в не менее розовом купальнике и отправилась бороздить просторы бассейна.
Плавание
Новая бодрящая Ефимова – на этот раз не в купальнике, а в платье
17/05/2020 В 20:53
А вот бэкстейдж.
- Ефимова – рекордсмен сборной России по медалям чемпионата мира за всю историю.
- На ЧМ-2019 Юлия выиграла полный комплект наград в брассе – бронза на 50 м, серебро на 100 м и золото на 200 м.
«Возможно, получилось не очень красиво, но я не жалею». Ефимова – о переезде в США
Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме
Плавание
Ефимова раскинулась на надувном матрасе в оранжевом купальнике – скорее кликай
08/05/2020 В 13:16
Плавание
Новая бодрящая Ефимова – на этот раз не в купальнике, а в платье
17/05/2020 В 20:53
По теме